كولاروف يفجر تصريحاً نارياً:

2018/11/27 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد ألكسندر كولاروف على الانتقادات الأخيرة لأداء الذئاب من خلال التأكيد على أن مشجعي كرة القدم لا يعرفون شيئاً عن تعقيدات اللعبة وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ريال مدريد في خامس جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السابعة.

واشتكت الجماهير من خطة أوزيبيو دي فرانشيسكو التكتيكية بعد خسارته يوم السبت 0-1 أمام أودينيزي في الدوري.

خسارة سبقت مباراة مواجهة كبرى ضد حامل لقب أمجد الكؤوس، ما جعل المدافع الصربي يسارع للرد على الشكوك المحيطة بالفريق.

وقال كولاروف "لا يتعين علي أن أعد أي شيء لأحد، فقط لنفسي من حيث العمل الجاد وإعطاء كل شيء، وهذا ما كنت أفعله دائماً منذ أن بدأت في لعب كرة القدم".

وتابع "يحق للمشجعين أن يشعروا بالضيق، ونحن نحترم ذلك، لكن يجب أن يكونوا واعين لحقيقة أنهم لا يعرفون شيئاً عن كرة القدم".

وقال اللاعب الصربي"أنا أحب التنس وكرة السلة.



لقد لعبت كلاهما منذ أن كنت طفلاً وكنت أغضب عندما يخسر فريقي، لكن لن أقدم في أي من اللعبتين نصيحة تكتيكية لأنني لا أعرف أي شيء عنهما.



إنها مشكلة عامة، يجب على محبي كل فريق فهم هذه الجزئية".

مع خسارة السبت يبتعد الجيلاروسي إلى المركز السابع في الدوري الإيطالي، ولكنه يبدو قريباً للغاية من التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لأن الفريق يملك 9 نقاط ويبتعد عن أقرب منافسيه سسكا موسكو بفارق 5 نقاط.

وما أكد عليه مدرب روما أنه حتى لو كان التأهل شبه مضمون فإن الالتزام فقط هو المهم.

وقال دي فرانشيسكو "في رأيي هذا ليس غداً فقط، إنه أمر يجب أن يكون دائماً، اعطِ كل شيء دائماً للقميص الذي ترتديه".

وأضاف: "سيكون هناك 65 ألف مشجع في مباراة ريال مدريد ومن الطبيعي أن يكون جزء منهم غاضب، وأنا أيضاً غاضب".

وختم حديثه بالقول: "لا ينبغي أن يسألوني عن التشكيلات بل عن التزام وجدية".

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