فان ديك: ليفربول واحد من أفضل الفرق في أوروبا

2018/11/27 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويدخل سان جيرمان مباراة الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات ضد وصيف بطل الموسم الماضي، وهو في المركز الثالث للمجموعة الثالثة، بفارق نقطة خلف كل من ليفربول ونابولي الإيطالي، وبنفس الفارق أمام النجم الأحمر الصربي الذي يتواجه معه في الجولة الأخيرة.

وبغض النظر عن العودة المحتملة إلى التشكيلة الأساسية لنيمار وكيليان مبابي ، فإن فان ديك يشدد على أن ليفربول لديه حافز كبير للخروج من العاصمة الفرنسية بنتيجة جيدة.

وقال فان ديك "ليس لدي أي خوف، نحن نحترمهم كفريق واحد، لكن الشيء الذي نريده هو الفوز في المباراة.



سنكون مستعدين تماما لذلك، ونحن متحمسون ونحرص على أننا مستعدون منذ البداية".

وأضاف المدافع الهولندي"لا نحتاج لأن ننسى أننا واحد من أفضل الفرق في أوروبا أيضاً.



لقد وصلنا إلى المباراة النهائية في العام الماضي ونريد أن نفعل ذلك على الأقل هذا العام.



هذا هو هدفنا.



لذا سنحاول".

جنبا إلى جنب مع تصدره للمجموعة الثالثة في أمجد الكؤوس، حقق فريق الريدز انطلاقة رائعة هذا الموسم الدوري الممتاز، حيث يتأخر بنقطتين فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وقال فان ديك "لا يهمني ما يعتقده الآخرون.



مازلنا غير مهزومين.



نحتاج أن ننظر إلى أنفسنا.



نحن نبلي بلاءً حسناً جداً".

وختم حديثه بالقول: "من الواضح أن هناك مجال دائم للتحسن، لكن لا يمكننا أن نشعر بالحزن إزاء الوضع الذي نحن فيه.



نحن بحاجة فقط إلى مواصلة التحسن، والاستمرار في القيام بما نقوم به، هذا هو السبيل الوحيد للتقدم".

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