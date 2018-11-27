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شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد - ارشد الصالحي: تحالف الإصلاح اتفق على مرشح الدفاع لكن سنة البناء امتنعوا عن دعمه
2018/11/27 | 12:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد - ارشد الصالحي: تحالف الإصلاح اتفق على مرشح الدفاع لكن سنة البناء امتنعوا عن دعمه

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