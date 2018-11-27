دولة القانون يكشف عن المرشح الوحيد للتعليم

2018/11/27 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري،اليوم الثلاثاء، ان قصي السهيل هو المرشح الوحيد لحقيبة وزارة التعليم وفالح الفياض هو مرشح رئيس الوزراء لحقيبة الداخلية، فيما رجح ان يكون سليم الجبوري هو الاوفر حظا لشغل حقيبة الدفاع.

وقال النوري ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سياتي بما تبقى من كابينته الوزارية كاملة بعد استكمال الحوارات مع الكتل السياسية"، مبينا ان "هنالك ست وزارات حسمت بشكل نهائي، اما وزارتي الدفاع والداخلية مازالت الصورة لم تكتمل لهما".

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