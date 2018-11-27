2018/11/27 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تستضيف ثلاث مباريات بانطلاق الجولة التاسعة من دوري الكرة

بغداد/..



تنطلق في العاصمة بغداد، الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، عبر اقامة ثلاث مواجهات.

حيث يحل فريق نفط الجنوب القادم من البصرة ضيفا على فريق الكرخ في ملعب الاخير، بينما يتواجه فريقا الحسين والحدود على ارضية ملعب امانة بغداد الرياضي.

ويستضيف فريق الكهرباء ضيفه فريق النجف في المباراة التي ستقام على ارضية ملعب التاجي.

ويحتل فريق القوة الجوية جدول ترتيب الدوري الممتاز لغاية الان برصيد 18 نقطة، يليه الشرطة ثانيا برصيد 17 نقطة، ثم الزوراء ثالث بالرصيد ذاته.انتهى أ د

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