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بعد إعلان أوكرانيا للطوارئ.. بوتن يحذر من
2018/11/27 | 12:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه البالغ" إزاء قرار السلطات الأوكرانية فرض قانون الطوارئ في البلاد.

وفي مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية

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