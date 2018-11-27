2018/11/27 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه البالغ" إزاء قرار السلطات الأوكرانية فرض قانون الطوارئ في البلاد.وفي مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إعلان أوكرانيا للطوارئ.. بوتن يحذر من "الأعمال المتهورة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إعلان أوكرانيا للطوارئ.. بوتن يحذر من "الأعمال المتهورة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).