2018/11/27 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات الصباحية ،اليوم الثلاثاء، مع تحول التركيز صوب التطورات المحتملة في النزاع التجاري الصيني الأمريكي بعد تهديد جديد من واشنطن بفرض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب الخلاف الأمريكي الصيني.. أسهم أوروبا تهبط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب الخلاف الأمريكي الصيني.. أسهم أوروبا تهبط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).