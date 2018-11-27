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بسبب الخلاف الأمريكي الصيني.. أسهم أوروبا تهبط
2018/11/27 | 12:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات الصباحية ،اليوم الثلاثاء، مع تحول التركيز صوب التطورات المحتملة في النزاع التجاري الصيني الأمريكي بعد تهديد جديد من واشنطن بفرض

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