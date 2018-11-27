الأحوال الجوية تجبر طائرة ركاب على الهبوط في مطار بغداد بدلاً من أربيل

2018/11/27 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيللم تتمكن طائرة ركاب تحمل على متنها 100 راكب من الهبوط في مطار أربيل الدولي، واضطرت للهبوط في مطار بغداد، فيما يقول ركاب الطائرة إن مسؤولي شركة الطيران طلبوا منهم التوجه من بغداد إلى أربيل بالسيارات.وقال أحد ركاب الطائرة، فريد عمر، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الطائرة توجهت من إسطنبول إلى أربيل في تمام الساعة 3:25 من فجر اليوم الثلاثاء، وكان من المفترض أن تصل إلى مطار أربيل عند الساعة 6:10 صباحاً".وأضاف عمر أنه "حين وصلت الطائرة إلى سماء أربيل، أخبرنا موظفو المطار بأنه لا يمكن للطائرة الهبوط بسبب الضباب الكثيف، وعليه توجهت الطائرة فوراً نحو مطار بغداد الدولي".وتابع عمر أن "الطائرة التي كانت تقلهم وصلت إلى مطار بغداد الدولي في تمام الساعة 6:10 صباحاً، وهبطت هناك بسلام".مشيراً إلى أن "شركة (فلاي بغداد) أخبرت الركاب بأن عليهم التوجه من بغداد إلى أربيل بالسيارات، وأن على كل راكب دفع 50 دولاراً، ونحن بدورنا رفضنا".ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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