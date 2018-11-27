2018/11/27 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف المحور الوطني : عبد المهدي ليس حاسما ولا شجاعاُ

حمّل تحالف المحور الوطني، تحالف ( سائرون ) مسؤولية تأخر استكمال الكابينة الوزارية.

وقال النائب عن المحور يحيى المحمدي في تصريح صحفي :” ان الخلافات السياسية ارجأت تقديم اسماء المرشحين لباقي الكابينة ، ولم يكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حاسماً ولا شجاعاً في تقديم كل الكابينة بالجلسة الاولى للتصويت على الحكومة “.

واضاف :” ان البعض يدعي الزهد في الوزارات ، ولكن الجميع شارك في تشكيل الحكومة بالمحاصصة ، وليس بحسب الاستحقاق الانتخابي”.

وتابع المحمدي القول :” قدمنا لعبد المهدي 9 مرشحين لحقيبة الدفاع ، بينهم 3 من قادة مكافحة الارهاب الذين ضحوا في تحرير مناطقنا .



وهم من الشيعة لكنهم مهنيون وابطال ويستحقون الوزارة “.

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