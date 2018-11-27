2018/11/27 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ اعتقال 43 مطلوباً في بابل بينهم متهمين بجريمة القتل العمد

27/11/2018 12:45:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/ بابل

.أعلنت قيادة شرطة بابل،الثلاثاء، اعتقال مطلوبين بقضايا متنوعة في عموم المحافظة، فيما أشارت الى أن بينهم ثلاثة متهمين بجريمة القتل العمد.

وقال المتحدث الإعلامي للقيادة العقيد عادل الحسيني في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) أن " قوات الشرطة نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية سلسلة عمليات تحري وتفتيش لملاحقة مطلوبين في عموم المحافظة ، أسفرت عن ألقاء القبض على 43 متهماً بقضايا جنائية ومخالفات متنوعة".

وأشار الى، أن "أبرز هذه القضايا إعتقال ثلاثة مطلوبين وفق المادة 405 ق ع القتل العمد بعمليات منفصلة نفذت في مناطق متفرقة من قبل مفارز شرطة ناحية ابي غرق ومركز شرطة الوردية وشرطة ناحية الشوملي" .

وأضاف الحسيني، أن "العمليات إستندت الى معلومات إستخبارية دقيقة ومذكرات إعتقال صادرة من السلطة القضائية"، مؤكداً "نقل جميع المعتقلين الى مراكز أمنية، لاستكمال باقي الاجراءات اللّازمة بحقهم".

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