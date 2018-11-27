2018/11/27 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد علق عضو البرلمان عن المحور الوطني محمد الكربولي، اليوم الثلاثاء، على تغريدة الصدر حول منصبي الدفاع والداخلية.وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر “أسعدنا موقف الزعيم الصدر المطابق لمطالبنا بشأن استيزار شخصيات مهنية مستقلة لوزارة الدفاع والداخلية من الفرسان الذين شهدت لهم ساحات المعارك بالمهنية”.وبيّن الكربولي، أن “هؤلاء الفرسان قدموا الوطن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: أسعدنا موقف “الزعيم الصدر” المطابق لمطالبنا) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: أسعدنا موقف “الزعيم الصدر” المطابق لمطالبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).