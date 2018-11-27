2018/11/27 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، اطلاق دفعة جديدة من راتب “المعين المتفرغ” في صلاح الدين.وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (27 تشرين الثاني 2018)، “اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمستفيدين المدنين في صلاح الدين ابتداءً من ٢٨/١١/٢٠١٨ ولغاية ٦/١٢/٢٠١٨”.واعلنت وزارة العمل، في وقت سابق، تشكيل […]

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