2018/11/27 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحور يتمسك بترشيح شغاتي والأسدي والساعدي للدفاع ويوجه رسالة لإئتلاف علاوي

بغداد/...



قال النائب عن المحور الوطني، هيبت الحلبوسي، الثلاثاء، ان وزارة الدفاع ليست من استحقاق ائتلاف الوطنية وانما من استحقاق العراق، فيما أشار الى ، اننا مازلنا على موقفنا بشان مرشحينا لوزارة الدفاع.

وذكر الحلبوسي لـ"عين العراق نيوز" ان "وزارة الدفاع، ليست من استحقاق ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي وانما من استحقاق العراق وان مطلبنا هو تنصيب وزير من القادة العسكريين".

وتابع ان "مرشحينا لهذه الوزارة هم كل من رئيس جهاز مكافحة الارهاب طالب شغاتي وقائد جهاز مكافحة الارهاب عبد الغني الاسدي والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي ومازلنا متمسكين بمرشحينا هؤلاء لهذه الحقيبة الامنية".

وبهذا الشأن أعلنت مصادر مطلعة ان عدد المرشحين لمنصب وزير الدفاع وصل الى 28 مرشحاً بينهم رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري القيادي بإئتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ، وفيصل الجربا وهشام الدراجي ".

في حين اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، انه يرفض تولي شخصيات غير مستقلة لمنصب وزيري الداخلية والدفاع في إشارة الى رفضه تولي فالح الفياض مرشح تحالف الفتح لمنصب وزير الداخلية ".انتهى 3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحور يتمسك بترشيح شغاتي والأسدي والساعدي للدفاع ويوجه رسالة لإئتلاف علاوي) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحور يتمسك بترشيح شغاتي والأسدي والساعدي للدفاع ويوجه رسالة لإئتلاف علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).