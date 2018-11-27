تسريب صوتي خطير يخص النائب عدي العوادي

2018/11/27 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف تسريب لمكالمة هاتفية، عن مطالبة عصائب أهل الحق لدكتور جامعي في محافظة البصرة مرتبط بالحشد الشعبي، بزيارة ما تسمى بـ”أمنية العصائب”.وكشف التسجيل الصوتي دعوة الدكتور الجامعي الى زيارة” أمنية العصائب” ليقدم توضيحاً في صحة انتقاده للنائب عن العصائب عدي العوادي.ونفى الدكتور الجامعي للمتصل – من طرف العصائب- انتقاده للنائب […]

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