تجدد الاحتجاجات في البصرة.. والعشائر تؤكد: سيكون لنا موقف حازم

2018/11/27 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تجددت حركة الاحتجاجات في مدينة البصرة (جنوب العراق) اليوم الثلاثاء، وتصاعدت معها حدة التوتر بين المحتجين والقوات الأمنية.وقال رئيس المجلس العشائري في البصرة، الشيخ رائد الفريجي، إن "الأوضاع الخدمية لم تتغير في البصرة بعد أن تدهورت كثيراً الخدمات واستمرت أزمات البطالة وملوحة المياه دون حلول".



مبيناً أن "رقعة الاحتجاجات التي انطلقت صباح اليوم سوف تتسع في عدة مناطق من محافظة البصرة بعد التسويف المتعمد للحكومة في عدم الإستجابة لمطالب المتظاهرين".وعزا الفريجي، تجدد الاحتجاجات في البصرة إلى تفشي ملفات الفساد لدى الحكومة المحلية، وعدم قدرتها على تلبية مطالب السكان في تأمين الخدمات وإيجاد فرص العمل للعاطلين.



مؤكداً أن الحكومة العراقية أرسلت نحو 400 مليار دينار إلى حكومة البصرة التي أهملت كثيراً ملفات الخدمات في المحافظة.كما أعرب عن خشيته من لجوء القوات الأمنية في البصرة لإستخدام القوة ضد المحتجين، حيث قال :"إذا تم الاعتداء على المتظاهرين سيكون لنا موقف حازم.وتعد البصرة منبع ثروات العراق النفطية، وفيها أكبر حقول النفط العراقي الذي يمثل المصدر الوحيد تقريبا لصادرات العراق، إذ تجاوز حجم إنتاج البصرة اليومي 3 مليون برميل يومياً.ورغم توفر كل أسباب الثروة، لا يجني سكان البصرة سوى دخان الحقول النفطية الذي يغطي سماء المدينة أحياناً.والبصرة مهد احتجاجات شعبية متواصلة في محافظات واقعة جنوبي البلاد ذات الكثافة السكانية الشيعية، منذ 8 تموز/يوليو الجاري ضد سوء الخدمات والفساد وقلة فرص العمل.ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويًا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.

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