2018/11/27 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحلول الساعة 0822 بتوقيت جرينتش كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 بالمئة ليرجع عن ذروته في أسبوع التي سجلها الجلسة السابقة بفعل التفاؤل حيال الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي واحتمال التوصل لاتفاق بشأن الميزانية الإيطالية مع بروكسل.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الاثنين إنه يتوقع المضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة حاليا.وكان قطاع التعدين من أكبر الخاسرين يوم الثلاثاء وهبط مؤشره 0.9 بالمئة مع انخفاض أسعار النحاس لليوم الثالث تحت وطأة تصريحات ترامب في حين نزل مؤشر قطاع السيارات، ذي التوجه التصديري، بنسبة 0.8 بالمئة.وتعرضت أسهم شركات الرحلات والسفر لضغوط بعد أن خفضت توماس كوك توقعات أرباحها للمرة الثانية في شهرين وعلقت توزيعات الأرباح إثر صيف بريطاني دافئ أثنى المصطافين عن السفر إلى الخارج.وهوت أسهم توماس كوك 30 بالمئة.وأدت خسائرها إلى هبوط أسهم الشركات المنافسة مثل توي التي فقد سهمها 7.3 بالمئة متذيلا الأداء على ستوكس 600.انتهى ..م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسهم أوروبا تهبط مع تحول التركيز صوب الخلاف الأمريكي الصيني) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسهم أوروبا تهبط مع تحول التركيز صوب الخلاف الأمريكي الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).