نجاح اول عملية لتغيير الحمض النووي لجنين قبل ولادته

2018/11/27 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة "تلغراف" أن العالم "خاه جيانكوي" غيّر أجنّة 7 حوامل، وأنجبت إحداهن طفلتين، في تشرين الثاني الجاري بحمض نووي معدل، بحسب العالم الصيني.وأوضح "خاه" أن هدفه لم يكن علاج أو منع انتقال الأمراض الوراثية، بل محاولة خلق قدرة غير موجودة عند الإنسان وهي مقاومة الجسم لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وقال: "المجتمع سيقرر بنفسه ما يجب عمله لاحقاً".وكشف أنه عند علاج الإيدز، يمكن بفعالية منع انتقال العدوى إلى الجنين.ولم تُنشر نتائج هذه التجربة في أي من وسائل الإعلام العلمية، ليتمكن الخبراء من التعبير عن رأيهم بشأنها قبل نشرها.انتهى ..م ف

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