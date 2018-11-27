الشيخ الخزعلي يقدم مقترحا لاكمال الكابينة الوزارية

2018/11/27 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الشيخ الخزعلي في تغريدة له بموقع {تويتر} ، اليوم الثلاثاء، " من اجل تجاوز عقبة اكمال تشكيل الحكومة وحتى لا يتحول الموضوع الى صراع ارادات مما قد يزيد الموضوع تعقيدا ، ما المانع ان نتفق على قاعدة {لا فرض ولا رفض} ، ونترك المجال لرئيس الوزراء حتى يتحمل هو المسؤولية ".وقرر مجلس النواب تأجيل جلسة اليوم الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل.وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان صحفي امس انه" لغاية الان لم تصل الى مجلس النواب السيرة الذاتية للمرشحين لإكمال الكابينة الوزارية".واشارت انه" بعد التواصل مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أكد بانه اكمل الإجراءات التدقيقية {مساءلة و نزاهة و غيرها} لخمسة من الشخصيات، و هنالك ٣ وزارات لازال اسماء مرشحيها قيد الدراسة و التدقيق من الجهات المعنية".انتهى

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