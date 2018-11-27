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رئيس التشيك: سننقل سفارتنا إلى القدس
2018/11/27 | 14:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وعد في خطاب أمام الكنيست بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وقال زيمان في كلمته، أمام الكنيست “أنا لست ديكتاتورًا، لكنني أعد بأن أفعل كل ما في وسعي لتحقيق هذه الخطوة”.

وأضاف أن الخطوات الأولية في هذا الاتجاه تمثلت في افتتاح قنصلية فخرية ومركز ثقافي للتشيك في القدس، مؤكدًا بالقول “أنا أفضل صديق لإسرائيل في بلدي”.

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