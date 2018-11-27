2018/11/27 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

0

شارك

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وعد في خطاب أمام الكنيست بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وقال زيمان في كلمته، أمام الكنيست “أنا لست ديكتاتورًا، لكنني أعد بأن أفعل كل ما في وسعي لتحقيق هذه الخطوة”.

وأضاف أن الخطوات الأولية في هذا الاتجاه تمثلت في افتتاح قنصلية فخرية ومركز ثقافي للتشيك في القدس، مؤكدًا بالقول “أنا أفضل صديق لإسرائيل في بلدي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس التشيك: سننقل سفارتنا إلى القدس) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس التشيك: سننقل سفارتنا إلى القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).