فيديو| سعاد ماسي في حوار خاص مع قناة الغد

2018/11/27 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي في لقاء مع قناة الغد إنها تستعد لطرح ألبومها الجديد فى أغسطس/آب المقبل، كما أعلنت عن مفاجأة يشهدها الحفل المقبل بتقديم أعمال بتوزيع موسيقي مختلف.

وأضافت ماسي أن الألبوم الجديد به عدة قصص حقيقة وتجارب خاصة وبعض الأشياء التي أثرت عليها في حياتها، وأنها سجلت نصف الأغاني حتى الآن ومازال هناك 6 أغاني أخرى متبقية.

وعند سؤالها عما إذا أتيحت لها الفرصة للغناء مع أحد الفنانين في عمل مشترك من تختار.



أجابت أنها ستختار كيني روجرز على المستوى العالمي، بينما اختارت أصالة وحسين الجسمي على المستوى العربي.

وقالت الفنانة الجزائرية سعاد ماسى إنها لا تحب مواقع التواصل الاجتماعي أو الظهور بشكل كثيف من خلالها.

وأكدت ماسي فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد أن الفنان يذهب دائما إلى الجمهور.

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