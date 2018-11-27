لماذا رفض مسعود بارزاني لقاء برهم صالح في بغداد ؟!

2018/11/27 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد مصدر سياسي كردي ادارة اقليم كردستان ، ووصفها بانها :" ادارة قبلية وعشائرية وبعيدة عن مصالح وتطلعات شعب الاقليم ".

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