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ماذا تعرفون عن الاضطراب العاطفي الموسمي؟
2018/11/27 | 14:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إذا كان مزاجكم يتضامن مع الطقس البارد وينخفض جنباً إلى جنب مع درجة الحرارة، فأنتم تشكون إذاً من الاضطراب العاطفي الموسمي.

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