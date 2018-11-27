ماذا تعرفون عن الاضطراب العاطفي الموسمي؟

2018/11/27 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كان مزاجكم يتضامن مع الطقس البارد وينخفض جنباً إلى جنب مع درجة الحرارة، فأنتم تشكون إذاً من الاضطراب العاطفي الموسمي.

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