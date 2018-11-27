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خلاطي: مجلس النواب أخطأ بالتصويت على إلغاء قرارات حكومة العبادي
2018/11/27 | 14:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن خلاطي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب أخطأ بالتصويت على إلغاء قرارات حكومة حيدر العبادي خلال فترة تصريف الأعمال.

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