خلاطي: مجلس النواب أخطأ بالتصويت على إلغاء قرارات حكومة العبادي

2018/11/27 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن خلاطي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب أخطأ بالتصويت على إلغاء قرارات حكومة حيدر العبادي خلال فترة تصريف الأعمال.

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