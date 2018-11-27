نائب عن الفتح: اذا كان فالح الفياض سببا في تأخير تشكيل الحكومة فهي 'عقدة نفسية'

2018/11/27 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، اليوم الثلاثاء، انه اذا كان تأخير تشكيل الكابينة الوزارية بسبب فالح الفياض فهذه عقدة نفسية، فيما اشار الى ان رئيس مجلس الوزراء هو المعني بتشكيل الحكومة.

وقال الموسوي لـ"الغد برس"، ان "السيد مقتدى الصدر زعيم سياسي عراقي له رأي محترم في العملية السياسية وجميع الاراء السياسية محترمة، ولكن الرأي الدستوري هو من يجب ان يعتمد في تشكيل الحكومة".واوضح ان "الفتح وسائرون اعطت الثقة لعادل عبد المهدي في عملية تشكيل الكابينة، ويجب ترك الاختيار له، لنحاسبه على برنامجه الحكومي والتوقيتات الزمنية سيكون افضل من ان نتدخل بغير ذلك"، مؤكدا ان "اذا كان فالح الفياض سبباً في تأخير تشكيل الحكومة فهذا الامر عقدة نفسية".وبين ان "الفتح لن يتدخل في تشكيل الكابينة الوزارية ونعتقد بان نجاح حكومة عبد المهدي استحقاقنا الانتخابي وهذا مشروعنا ولكن باقي الكتل السياسية ترى بان الفياض مرشح الفتح ولكنه في الاصل لاينتمي الى الفتح هو شخصية مستقلة كانت في النصر وانتقلت الى البناء".يشار الى ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اكد في وقت سابق من اليوم، انه لن يقبل بمرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع غير مستقلين.

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