مجلس الوزراء يوافق على بيع الأرض المشيد عليها مشروع بسماية السكني لهيئة الاستثمار

2018/11/27 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على بيع ملكية الأرض المشيدة عليها العمارات السكنية في مشروع بسماية السكني لهيئة الاستثمار.وقالت امانة المجلس في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على بيع الأرض المشيد عليها العمارات السكنية في مشروع بسماية السكنية الى الهيئة الوطنية للاستثمار دون مزايدة علنية وبالسعر الحقيقي".

واضافت ان "القرار يأتي استنادا الى احكام المادة 40 من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، اذ ينص على إطفاء مبلغ بدل البيع لاحقا بوصفه دينا حكوميا، استنادا الى الفقرة 11 من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة "2004.واشارت الى ان "القرار يتضمن أيضا تقديم الهيئة الوطنية للاستثمار خطة عمل لضمان تسويق الوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني، على ان تنجز المهمة خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ اصدار هذا القرار".ولفتت الى ان "قرار المجلس جاء لدعم مشاريع الإسكان والوحدات السكنية التي تعمل الحكومة العراقية من خلالها للقضاء على ازمة السكن وتوفير سكن ملائم للعائلة العراقية رغم الظروف التي يمر بها البلد ومحاولة تجاوز الازمات من خلال التخطيط المستمر للقضاء على الازمات كافة".

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