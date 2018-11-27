English | وظائف


مجلس الوزراء يوافق على بيع الأرض المشيد عليها مشروع بسماية السكني لهيئة الاستثمار
2018/11/27 | 14:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على بيع ملكية الأرض المشيدة عليها العمارات السكنية في مشروع بسماية السكني لهيئة الاستثمار.وقالت امانة المجلس في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على بيع الأرض المشيد عليها العمارات السكنية في مشروع بسماية السكنية الى الهيئة الوطنية للاستثمار دون مزايدة علنية وبالسعر الحقيقي".

واضافت ان "القرار يأتي استنادا الى احكام المادة 40 من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، اذ ينص على إطفاء مبلغ بدل البيع لاحقا بوصفه دينا حكوميا، استنادا الى الفقرة 11 من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة "2004.واشارت الى ان "القرار يتضمن أيضا تقديم الهيئة الوطنية للاستثمار خطة عمل لضمان تسويق الوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني، على ان تنجز المهمة خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ اصدار هذا القرار".ولفتت الى ان "قرار المجلس جاء لدعم مشاريع الإسكان والوحدات السكنية التي تعمل الحكومة العراقية من خلالها للقضاء على ازمة السكن وتوفير سكن ملائم للعائلة العراقية رغم الظروف التي يمر بها البلد ومحاولة تجاوز الازمات من خلال التخطيط المستمر للقضاء على الازمات كافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوافق على بيع الأرض المشيد عليها مشروع بسماية السكني لهيئة الاستثمار ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوافق على بيع الأرض المشيد عليها مشروع بسماية السكني لهيئة الاستثمار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بعد تغريدة الصدر.. الخزعلي يقدم مقترحا لحسم ازمة الدفاع- الداخلية
⋙ تحديد شروط المشاركة ببطولة شهداء العراق للجودو
⋙ الأحزاب تدشن “أسبوع الصراعات” بعد انتهاء “شهر العسل”.. وترقب لموقف عبدالمهدي
⋙ بالفيديو: رفض التخلي عن دراجته.. فلقي حتفه بالسيول
⋙ ماذا حلّ بدعم العرب للفلسطينيين؟
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: رفض التخلي عن دراجته.. فلقي حتفه بالسيول
⋙ فيديو| سعاد ماسي في حوار خاص مع قناة الغد
⋙ الى عبد المهدي: بالصور .. كي لا تتكرر مشكلة مصرف الزوية، إبعد هذه الأوساخ عن طواقم حمايتك ومرافقيك
الأكثر شيوعا