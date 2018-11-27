نائبة عن سائرون: الصدر يمتلك 'أدلة' على بيع الحقائب الوزارية وسيقدمها للجهات المختصة

2018/11/27 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشفت النائبة عن تحالف سائرون هيفاء الامين، اليوم الثلاثاء، ان راعي التحالف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يمتلك "أدلة" على بيع وشراء الحقائب الوزارية، وسوف يقدمها للجهات المختصة.

وقال الامين في تصريح لـ"الغد برس"، ان "الابتزاز المالي لشراء بعض الوزارات ليس بالشيء الغريب في الاجواء السياسية والشارع العراقي".واضافت ان "التأشير لهذه الظاهرة وفضحها وعدم السكوت عنها موقف بقمة الوطنية وعلى الطرف الاخر ان يثبت العكس".واشارت الى ان "السيد الصدر لديه المعطيات الكافية والدليل لتقديمه الى الجهات المختصة، على عمليات الابتزاز هذه".وفي وقت سابق اليوم، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضه لتولي وزارتي الدفاع والداخلية من قبل شخصيات حزبية، داعيا في الوقت ذاته الى الاسراع في اتمام تشكيل الحكومة، مقترحاً فتح باب الترشيح أمام القادة العسكريين الذين شاركوا في تحرير الأراضي من تنظيم داعش.

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