الأهلي يعود للدوري المصري بعد غياب بمواجهة المقاولون

2018/11/27 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي فريق الأهلي المصري، اليوم الثلاثاءـ بفريق المقاولون العرب، على ستاد السلام في الجولة الـ16 من الدوري المصري لكرة القدم.

يقود الأهلي مدربه المؤقت محمد يوسف الذي تولى المهمة خلفًا للفرنسي المُقال باتريس كارتيرون، كما رحل أيضًا المعد البدني الهولندي مايكل ليندمان، ومدرب حراس المرمى مصطفى كمال، مع تعيين سيد عبد الحفيظ، قائمًا بأعمال مدير الكرة، وطارق سليمان، مدربًا للحراس.

يعود الأهلي مجددا لبطولة الدوري بعد غياب طويل قرابة الخمسين يوما، نظرا لإرتباطه بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية، حيث يمتلك الأهلي 11 نقطة في المركز الأخير ويتبقي له 10 مبارايات مؤجلة، بينما يقود المدير الفني عماد النحاس المقاولون وهو يمتلك 17 نقطة في المركز التاسع.

يغيب عن الأهلي 8 لاعبين بسبب الإصابة، هم محمد الشناوي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمد نجيب وعمرو السولية، والنيجيري جونيور أجاي، والمغربي وليد أزارو، والتونسي علي معلول.

وتم استبعاد كل من أحمد علاء، ومحمود الجزار، والحارس الصاعد مصطفى شوبير، ومؤمن زكريا، وأحمد حمدي، وأحمد ريان.

وتضم التشكيلة المتوقعة للأهلي:

شريف إكرامي، سعد سمير، ساليف كوليبالي، كريم وليد “نيدفيد”، أيمن أشرف، حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، إسلام محارب أساسيًا، بجانب صلاح محسن، وأحمد حمودي.

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