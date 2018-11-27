انتقادات واسعة لمحافظ نينوى بسبب

2018/11/27 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادانتقد العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف محافظ نينوى نوفل العاكوب تجاه احد معلمي المحافظة و"اهانته" على خلفية ضربه للطلاب، فيما علقت وزارة التربية على الموضوع.وتساءلت "اين نقابة المعلمين من هذا الامر؟ اين مديرية التربية؟"، معبرة ان "ما حدث اهانة كبيرة جدا وبها تم كسر نظام كامل".

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