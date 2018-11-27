English | وظائف


وفد من اقليم كوردستان يزور بغداد
2018/11/27 | 14:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أعلن محافظ حلبجة آزاد توفيق يوم الثلاثاء ان وفدا من المحافظة سيزور بغداد قريبا للتخطيط وتنظيم عمل دوائر حكومة اقليم كوردستان مع ادارة المحافظة.

وقال توفيق في مؤتمر صحفي عقده اليوم في حلبجة، ان "جميع مطالبنا قد وضعناها ضمن خارطة طريق بشكل يضمن تنظيما اكثر لعمل المحافظة".

واضاف ان وفدا من المحافظة سيزور بغداد لغرض تنفيذ تلك المطالب.

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من اقليم كوردستان يزور بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من اقليم كوردستان يزور بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تحديد شروط المشاركة ببطولة شهداء العراق للجودو
⋙ الأحزاب تدشن “أسبوع الصراعات” بعد انتهاء “شهر العسل”.. وترقب لموقف عبدالمهدي
⋙ بالفيديو: رفض التخلي عن دراجته.. فلقي حتفه بالسيول
⋙ ماذا حلّ بدعم العرب للفلسطينيين؟
⋙ التدخل العسكري المتزايد لروسيا في سوريا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: رفض التخلي عن دراجته.. فلقي حتفه بالسيول
⋙ فيديو| سعاد ماسي في حوار خاص مع قناة الغد
⋙ الى عبد المهدي: بالصور .. كي لا تتكرر مشكلة مصرف الزوية، إبعد هذه الأوساخ عن طواقم حمايتك ومرافقيك
الأكثر شيوعا