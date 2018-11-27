وفد من اقليم كوردستان يزور بغداد

2018/11/27 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ حلبجة آزاد توفيق يوم الثلاثاء ان وفدا من المحافظة سيزور بغداد قريبا للتخطيط وتنظيم عمل دوائر حكومة اقليم كوردستان مع ادارة المحافظة.

وقال توفيق في مؤتمر صحفي عقده اليوم في حلبجة، ان "جميع مطالبنا قد وضعناها ضمن خارطة طريق بشكل يضمن تنظيما اكثر لعمل المحافظة".

واضاف ان وفدا من المحافظة سيزور بغداد لغرض تنفيذ تلك المطالب.

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