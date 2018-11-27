اسايش السليمانية يمهل حركة كوردية 24 ساعة لاخلاء مقرها ويهدد باقتحام

2018/11/27 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ امهل "اسايش" السليمانية مقر حركة مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني 24 ساعة لإخلائه.ونقلت وسائل اعلام كوردية عن مسؤولين في الحركة رفضهم اخلاء المقر.وحذرت "الاسايش"- الامن الكوردي- من اقتحام مقر "حركة حرية المجتمع الكوردستاني" في حال عدم اخلائه بعد انتهاء مهلة الـ24 ساعة.ولم يكشف الامن الكوردي عن اسباب اصدام امر اخلاء للحركة.وتتهم انقرة ادارة السليمانية واحزابها المتنفذة باقامة علاقات مع حزب العمال الكوردستاني المحظور والذي تتهمه تركيا بتنفيذ عمليات تصنفها بالارهابية.

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