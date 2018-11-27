مصدر يكشف لـ”الرشيد نيوز” عن مرشح البناء الوحيد لوزارة الداخلية

2018/11/27 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن مرشح ائتلاف البناء الوحيد لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن البناء لا يزال مصراً على الفياض، ولم يقدم بديلاً عنه.وقال المصدر لـ”الرشيد نيوز”، إن “ائتلاف البناء لم يقدم بديلاً عن فالح الفياض حتى الآن وهو مصر عليه”.وكان الصدر، أقترح في تغريدة له على “تويتر” […]

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