جودت شاكر محمود - حنين الاشتهاء

2018/11/27 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جودت_شاكر_محمود حينما يغمرني الحنينأبحث عن دفء المشاعرفأحرقُ حروف قصائديأبحث فيها...عن شظايا ذاتي المتناثرةعن التألق العابر...والتنهدات المرهفة عن تسابق نبضات القلب...لحنين الاشتهاء.أشعر برعشات مفاجئةأبحر بالضباب المسكروالرشفات الناريةعلني أجدُ ما تبقى من تباريحِ الهوىمن بقايا أنفاسها الأخيرةبعض من أشياءها غير المرئيةعن رائحة عشق بدائيةعن اندفاعي......

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