وزير الموارد المائية يعقد اجتماعا مع الفريق الاستشاري المختصين بالشأن المائي

2018/11/27 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأس وزير الموارد المائية د.جمال العادلي اجتماعا بحضور الفريق الاستشاري والسادة المدراء العامين المختصين بالشأن المائي لدراسة عدد من القضايا الهامة لعمل الوزارة ،اليوم الثلاثاء،.

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