ردا على اهانة العاكوب لمدير مدرسة... نقابة المعلمين تطالب بتحقيق عاجل

2018/11/27 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نقيب المعلمين العراقيين، عباس السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومجلس محافظة نينوى برد الاعتبار الرسمي للمعلم الذي ظهر في مقطع فيديو

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