واع/ العثور على جثة شاب شرقي بعقوبة

2018/11/27 | 14:25

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27/11/2018 14:19:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/ خاص

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء، بأن قوة أمنية عثرت على جثة شاب شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي واع) إن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب وسط ناحية كنعان وعليها آثار اطلاقات نارية الصدر”، مشيرا إلى أن "الجثة كانت ملقاة في ساحة عامة”.

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية نقلت الجثة للطب العدلي، فيما اجرت تحقيقا في الحادث".

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