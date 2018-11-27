ميديا بارت: قطر تتجسس على منافسيها عبر منظمات

2018/11/27 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: توافق «مصري ـ الماني» في كل الملفات..«ميركل»: مصر نموذج يحتذى به للاستقرار والتنمية فى المنطقة..«السيسي»: مصر ضاعفت الطاقة الكهربائية خلال 30 شهرا..عودة السياحة الألمانية لمصر..قطر تحت مقصلة الكونجرس..أموال القذافى المختفية من بنوك بلجيكا تمول الحرب فى ليبيا..آلاف السوريين يتظاهرون فى الجولان رفضا لمحاولات تهويده..تقارير إسرائيلية تكشف زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى قطر!!

توافق «مصري ـ ألماني» في كل الملفات

كشفت القمة المصرية – الألمانية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمقر المستشارية الألمانية في برلين،عن توافق مصري ـ ألماني في كل الملفات، من القضايا ذات الاهتمام المشترك وقضايا المنطقة وعلي رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بالإضافة إلي سبل دعم التعاون الثنائي بين القاهرة وبرلين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

«ميركل»: مصر نموذج يحتذى به للاستقرار والتنمية فى المنطقة

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال المباحثات الثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت أن مصر باتت تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به للاستقرار والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن دورها الفعال في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

«السيسي»: مصر ضاعفت الطاقة الكهربائية خلال 30 شهرا

أكد الرئيس السيسي، فى كلمته خلال القمة غير الرسمية للاستثمار فى إفريقيا، أن مصر كانت تعانى من أزمة الكهرباء منذ 3 سنوات فى ظل وصول التعداد السكانى لمائة مليون مصرى، ونجحت فى مضاعفة حجم الطاقة الكهربائية خلال 30 شهرا ودخلت فى برنامج لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية، خاصة مع شركة «سيمنز» التي أتمت إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في مصر وفق أحدث المواصفات العالمية بمعدل إنجاز غير مسبوق عالميا، بما أضاف 14.4 جيجاوات للشبكة القومية للكهرباء في زمن قياسي بلغ نحو عامين.

عودة السياحة الألمانية لمصر

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء القمة مع المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، عن سعادته بعودة السياحة الألمانية لمصر، واضاف: «نأمل في استمرار زيارة السياح الألمان للمقاصد السياحية المصرية، ونحن نكن للشعب الألماني كل التقدير والاحترام»، مؤكدًا استمرار التعاون التجاري بين البلدين، بدعم علاقات الصداقة الخاصة، التي تُساعد الطرفين على مواجهة التحديًات.

قطر تحت مقصلة الكونجرس

وجه أعضاء الكونجرس الأمريكي سيلاً من الاتهامات المدعمة بالوثائق والصور تثبت تورط النظام القطري في العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط..وفضح نواب الحزب الجمهوري ممارسات الدوحة في تمويل العمليات الإرهابية حول العالم بالتنسيق مع قادة التنظيم الدولي للإخوان بقيادة يوسف ندا المقيم في سويسرا، وإبراهيم منير قائد التنظيم في أوروبا، المقيم في لندن، ومعهما قيادات داعش في سوريا.

أموال القذافى المختفية من بنوك بلجيكا تمول الحرب فى ليبيا

كشف النائب العام البلجيكى عن اختفاء مليارات الدولارات من حسابات العقيد الليبى الراحل معمر القذافى فى المصارف البلجيكية، وأكد أنه فتح تحقيقات موسعة حول هذه العملية وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا فى تلك الوقائع.



ووصف جورج جيلكينيت اختفاء 5 مليارات يورو، بـ «الفضيحة الكبري»..



وقال مصدر أمني بلجيكي، إن تلك الأموال الضخمة تم استخدامها خلال الفترة الماضية لتمويل الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو 7 سنوات داخل ليبيا.

آلاف السوريين يتظاهرون فى الجولان رفضا لمحاولات تهويده

تظاهر الآلاف من السوريين فى قرية مجدل شمس فى الجولان المحتل مع افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية، رفضا لمحاولات إسرائيل تهويد الجولان، مؤكدين تمسكهم بهويتهم السورية..



ويواصل تجمع الحراك الشعبى والشبابى فى الجولان نشاطه، بتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية قبالة المقرات الانتخابية وصناديق الاقتراع تعبيرا عن رفض التصويت.

تقارير إسرائيلية تكشف زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى قطر!!

كشفت تقارير إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ،سيزور العاصمة القطرية الدوحة قريبا..ودعا الصحفى الإسرائيلى المحسوب على الأجهزة الاستخبارتية الإسرائيلية، إيدى كوهين، القطريين لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، بحفاوة بالغة كما تم استقبال رئيس الحكومة الراحل شيمون بيريزخلال زيارته السابقة للدوحة!!

إعادة نظر فى الليبرالية

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب د.



وحيد عبد المجيد، تحت نفس العنوان: لم يعد للأحزاب الليبرالية موقع متقدم سواء فى الدول الأوروبية وغيرها من البلدان الغربية، أو فى غيرها.



صارت هذه الأحزاب فى مؤخرة المشهد وفق ما تدل عليه نتائج الانتخابات العامة والمحلية، حدث هذا التراجع تدريجيا على مدى عقود، وبلغ ذروته فى السنوات الأخيرة، والتفسير الشائع لهذا التراجع يعيده إلى صعود أحزاب وحركات قومية متطرفة وشعبوية فى كثير من الدول الغربية، غير أن هذا تبرير وليس تفسيرا، تبرير لا يخلو من مغالطات أهمها أن تراجع الأحزاب الليبرالية بدأ قبل أن يصبح صعود أحزاب وحركات قومية متطرفة وشعبوية ظاهرة آخذة فى التوسع، كما أن الأصوات الانتخابية التى تفقدها الأحزاب الليبرالية لا تذهب كلها إلى الأحزاب والحركات التى صارت «شماعة» تعلق عليها أزمة الليبرالية.

واضاف: قد يكون على الليبراليين أن يُعيدوا النظر فى تكتيكاتهم السياسية بالأساس، ويراجعوا برامجهم الانتخابية أيضا، سعيا إلى التحالف مع آخرين، ويبدو أن جزب الخضر الأقرب إلى الحزب الليبرالى فى ألمانيا، لكن صعودهم غير المسبوق يدفعهم إلى الاستغناء عن التحالف مع الحزب الليبرالى الذى يبقى أمامه خياران للخروج من أزمته المتزايدة، فإما أن يتجه نحو اليمين بدرجة ما ليستطيع التحالف مستقبلا مع حزب الناخبين الأحرار، أو بأخذ خطوة صغيرة إلى اليسار لإيجاد أرضية مشتركة مع الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى يتراجع مثله إلى الوراء.

ونشرت صحيفة اليوم السابع «كاريكاتير» يعبر عن ردود الفعل تجاه قانون تجريم الدروس الخصوصية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميديا بارت: قطر تتجسس على منافسيها عبر منظمات) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميديا بارت: قطر تتجسس على منافسيها عبر منظمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).