الأسير الفلسطيني محمود عطا الله يواصل إضرابه عن الطعام منذ 15 يوما

2018/11/27 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن الأسير محمود عطا الله، في سجن عسقلان، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 15 يوما ضد سياسة العزل المتواصلة بحقه منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير عطا الله بدأ أمس الامتناع عن تناول الماء، وهو بوضع صحي متدهور كونه يعاني من جرثومة بالمعدة منذ فترة طويلة علاوة على آلام بالمفاصل وهزال عام بالجسم.

وأشارت إلى أن الأسير عطا الله من مدينة نابلس، يعاني من ظروف اعتقال صعبة، وهو بحاجة إلى إجراء فحوصات طبية عاجلة، غير أن إدارة المعتقل تماطل بتحويله وتقديم العلاج اللازم له، علاوة على عزلة بصورة انفرادية.وأمضى عطا الله 17 عامًا حتى الآن داخل سجون الاحتلال، ثم تم نقله مؤخرا بين العديد من أقسام العزل في السجون كعزل “هداريم” و”جلبوع” وأخيرا “عسقلان”.

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