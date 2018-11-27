العدل: الحبس ثلاث سنوات بحق موظفة في عقاري الأعظمية

2018/11/27 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي، الثلاثاء، عن إصدار محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكماً غيابياً بالحبس ثلاث سنوات بحق موظفة في مديرية التسجيل العقاري في الأعظمية.وأشار الغزي، إلى أن "المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحبس الموظفة مدة ثلاث سنوات، مع إعطاء الحق للمشتكي (الحق العام/ مديرية التسجيل العقاري في الأعظيمة) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، ووضع الحجز على أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرها".

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