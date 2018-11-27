صحة إضاءة الأهرامات بعلم السعودية

2018/11/27 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ تضاربت الأنباء عن قيام مصر بإضاءة الأهرامات بالعلم السعودي كترحيب بزيارة ولي العهد محمد بن سلمان الى القاهرة.وقال الإعلام السعودية “في مشهد ترحيبي لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، كثالث المحطات العربية التي يقوم بزيارتها خلال هذا الأسبوع، توشحت الأهرام بالعلم السعودي، في مشهد تفاعل معه مغردون […]

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