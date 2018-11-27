تباطؤ أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر السادس

2018/11/27 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أرباح الشركات الصناعية في الصين تباطؤوها للشهر السادس على التوالي، مع تباطؤ المبيعات، ووسط تراكم حالة عدم اليقين في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن الأرباح الصناعية زادت بنسبة 3.6% في أكتوبر على أساس سنوي، مقابل زيادة بنحو 4.1% خلال سبتمبر.

ومن حيث القيمة بالعملة المحلية فإن أرباح الشركات الصناعية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجلت مستوى 548 مليار يوان في الشهر الماضي أي ما يعدل 78.92 مليار دولار وهو أدنى مستوى مسحل في 7 أشهر.

وعلى مدار الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري فإن الأرباح الصناعية سجلت نمواً بنحو 9.4% على أساس سنوي، لكنه مستوى أقل من الفترة من يناير وحتى سبتمبر عند 9.6%.

أما فيما يتعلق بأرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين فزادت بنحو 20.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، في مقابل ارتفاع بنسبة 23.3% خلال سبتمبر.

وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 6.9483 يوان.

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