يوفنتوس يسعى لاستعارة بوجبا في يناير

2018/11/27 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر يعود نادي يوفنتوس الإيطالي، لمحاولة التعاقد مع لاعبه السابق بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

بوجبا انتقل إلى يونايتد في 2016 ببداية عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن علاقة الثنائي توترت أكثر من مرة.

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حالة التخبط التي يمر بها الدولي الفرنسي مع يونايتد، فتحت الباب نحو رحيله عن صفوف الشياطين الحمر.

موقع "توتو سبورت" الإيطالي أكد ان يوفنتوس سيحاول ضم بوجبا مرة أخرى في يناير، باعتباره الهدف الأول لإدارة النادي.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 27, 2018ويبقى الخيار الأول ليوفي هو الحصول على بوجبا في صفقة إعارة قصيرة، مع وجود بند الشراء في نهاية الموسم.

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وأوضح الموقع أنه في حالة رفض يونايتد لهذه الخطوة، سيعود النادي الإيطالي مرة أخرى في الصيف لضم بوجبا.

جدير بالذكر أن الدولي الفرنسي نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 4 في 16 مباراة لعبها مع يونايتد بالموسم الحالي.

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