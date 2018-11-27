مدارس العراق تستغيث.. وتضارب للصفقات بين المحافظات ووزارة التربية !؟

2018/11/27 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي… اهم مفصل من مفاصل الحياة التربوية والتعلمية في العراق وهو اندثار المدارس وقلة البنايات والفساد الذي نخر واقع التربية والتعليم على الرغم من وجود التخصيصات المالية الكبيرة والكثيرة وعلى مدى اكثر “”15 سنة ، وجود مديرية متخصصة للأبنية المدرسية ولكن سرقت الاموال واستخدمت الاراضي لغير بناء المدارس فيما يعاني التلاميذ من […]

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