2018/11/27 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..القت القوات الامنية ،الثلاثاء، القبض على 14 مطلوبا بينهم إرهابيون في محافظة ديالى.وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي ان “قوات أمنية مشتركة تمكنت من خلال عمليات استباقية من إلقاء القبض على 4 مطلوبين وفق مواد ارهابية، و10 آخرين وفق مواد جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من محافظة ديالى”.وأضاف، أنه “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية تلقي القبض على 14 مطلوبا بينهم إرهابيون في ديالى alansaar.

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