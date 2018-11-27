الصدر يغرد بشأن المرشحين لوزارة الداخلية والدفاع ويقدم مقترحا لعبد المهدي

2018/11/27 | 15:44

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الصدى نيوز/حسين الخفاجي/متابعة اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، انه لن يرضى بوزيري الدفاع والداخلية غير مستقلين، فيما قدم مقترحا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن اكمال الكابينة الوزارية.



وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، “ياقومي مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى المحاصصة والفساد، ويا قومي مالي ادعوكم الى عزة […]

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