ماكغورك يغرد عن كهرباء العراق ويكشف عن اخبار جيدة

2018/11/27 | 15:44

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الصدى نيوز/حسين الخفاجي/ متابعة اعلن المبعوث الأميركي بريت ماكغورك، ان جنرال الكتريك وضعت اللمسات الأخيرة لتعزيز قدرة شبكة الطاقة الكهربائية في العراق.



وقال ماكغورك في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أخبار جيدة..



جنرال الكتريك اليوم وضعت اللمسات الأخيرة على الترتيبات مع بنك التجارة العراقي لتعزيز قدرة شبكة الطاقة الكهربائية في العراق بشكل كبير قبل […]

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