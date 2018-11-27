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تونس: الحشود الجماهيرية التونسية ترفع لافتات تقتبس تصريح ترامب بأنه
2018/11/27 | 15:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تونس: الحشود الجماهيرية التونسية ترفع لافتات تقتبس تصريح ترامب بأنه "لولا السعودية لكانت إسرائيل في مأزق"

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تونس: الحشود الجماهيرية التونسية ترفع لافتات تقتبس تصريح ترامب بأنه "لولا السعودية لكانت إسرائيل في مأزق"

الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 - 15:34

تونس: الحشود الجماهيرية التونسية ترفع لافتات تقتبس تصريح ترامب بأنه "لولا السعودية لكانت إسرائيل في مأزق"

تونس: الحشود الجماهيرية التونسية ترفع لافتات تقتبس تصريح ترامب بأنه "لولا السعودية لكانت إسرائيل في مأزق"

انتهى ..

م ف

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