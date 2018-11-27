نقابة المعلمين في نينوى تطالب بإقالة العاكوب

2018/11/27 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للنقابة تلقى موقع "الغدير", نسخة منه, ان" النقابة ستقرر مفاتحة رئيس الوزراء ومجلس النواب ومجلس محافظة نينوى لإقالة نوفل الحمادي وإحالته إلى التحقيق".وكانت صفحة محافظ نينوى على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" نشرت اليوم مقطعا فيديويا يظهر فيه محافظ نينوى نوفل العاكوب وهو يهين مدير مدرسة علناً بعد اقدام الأخير على ضرب احد التلامذة.انتهى..م.ر

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