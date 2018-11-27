بالفيديو... انهيار لوحة إعلانات ضخمة على المارة

2018/11/27 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصيب 4 أشخاص إثر انهيار لوحة إعلانات ضخمة على مجموعة من المشاة، بأحد شوارع تشانغتشون شمال شرقي الصين.وتسببت الرياح القوية بسقوط لوحة الإعلانات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.انتهى

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