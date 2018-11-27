متطوعون بنيوزيلندا ينجحون في إعادة 6 حيتان تقطعت بها السبل إلى المحيط

2018/11/27 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان في منافسة لرمي الأحذية في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، وتابع الأطفال بحماس مجريات اللعبة التي انتهت بفوز ميجان على زوجها.

ولم يؤثر زلزال قوته 6.1 درجة وشعر به الآلاف في نيوزيلندا على جدول أعمال دوق ودوقة سا**** اللذين يزوران نيوزيلندا آخر محطات جولة لهما في منطقة المحيط الهادي شملت استراليا وفيجي وتونجا.

وقالت إيزابيلا إيتي (10 سنوات) بعد رمي الأحذية “لم تكن هناك منافسة كبيرة.



أعتقد أنها (ميجان) ظنت أنها لا تملك فرصة للفوز لكنها فازت”.

وقاد كل من هاري وميجان فريقا من الأطفال في منافسة على رمي أحذية المطر المطاطية لأبعد مسافة ممكنة.

وقادت ميجان التي كانت ترتدي سروالا أسود وسترة فريقها للنصر بعدما ألقت حذاء مطاطيا بفارق متر عن حذاء رماه هاري.

وتشتهر هذه اللعبة في بلدة تايهابي الريفية التي تقع على بعد 420 كيلومترا جنوبي أوكلاند والتي تقيم مهرجانا سنويا لرمي الأحذية.

وفي المساء، سافر هاري وميجان إلى جنوب أوكلاند لزيارة جمعية (بيلارز) الخيرية التي تعنى بأبناء السجناء.

كان هاري وميجان قد طلبا التبرع للمؤسسات الخيرية بدلا من تقديم الهدايا بمناسبة زواجهما في مايو/ أيار.



وتبرعت الحكومة النيوزيلندية بمبلغ خمسة آلاف دولار نيوزيلندي (3271 دولارا) لجمعية بيلارز عرفانا باهتمام هاري وميجان بالبرامج التي تهتم بالأطفال المساكين.

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