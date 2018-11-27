2018/11/27 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

0

شارك

عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور القاهرة.

تناولت المباحثات سبل دفع العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا.

كان ولي العهد السعودي وصل القاهرة مساء الإثنين، في زيارة تستمر لمدة يومين، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار القاهرة.

وقالت الرئاسة المصرية، إن المباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث بشأن بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك.

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، إن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تحمل عدة رسائل هامة، جزء منه مرتبط بما تعرضت له السعودية من مهاترات دولية وإعلامية، كذلك قضايا الإقليم وأمن الخليج سيتصدران مباحثات محمد بن سلمان في القاهرة، أيضا التفاهمات العربية والقضايا الأمنية والاستراتيجية في الفترة المقبلة ومشروع الناتو العربي واللقاءات الأمريكية العربية.

من جانبه، قال مراسل الغد في القاهرة، محمد عاطف، إن الزيارة تأتي في إطار الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومن بينها الملف اليمني والسعي لحله، وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمباردة الخليجية، إضافة إلى مواجهة الإرهاب وضبط الحدود والتنسيق بين القوات المصرية والقوات السعودية، خصوصا بعد التدريب المشترك بين البلدين، والذي كان تحت مسمى “درع العرب 1” لرفع قدرات القوات في البلدين على القتال.

وأيضا التنسيق بشأن الرباعي، الذي تم تشكيله برئاسة مصر والسعودية ويضم الكويت والبحرين لمواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة والنفوذ القطري في المنطقة، وتم التشاور بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي وممثلي الدولتين الذين حضروا اللقاء.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| القضايا العربية العالقة تتصدر جدول لقاء السيسي وولي عهد السعودية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| القضايا العربية العالقة تتصدر جدول لقاء السيسي وولي عهد السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).